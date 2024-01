Solitude, le mal d’un siècle hyperconnecté ?

La solitude est-elle le mal d’un siècle hyperconnecté ? Cette question est posée par de nombreux observateurs et des organisations comme l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Notre monde a été décrit comme un village tant les distances se sont évanouies grâce aux moyens de transports rapides et bien sûr grâce à la toile numérique et aux réseaux sociaux. Tout le monde se connait dans un village. Mais il y a un écart entre se connaître et se rencontrer.

En novembre dernier, l’OMS annonçait la création d’une commission sur le lien social “afin d’aborder la question de la solitude en tant que menace urgente pour la santé, de promouvoir en priorité les liens sociaux et d’accélérer la mise à l’échelle des solutions dans les pays, indépendamment de leur niveau de revenu“.

Dans son communiqué de presse, l’OMS souligne l’urgence de cette question, du fait de son ampleur. Selon l’Organisation, l’isolement social se définit comme “l’insuffisance de relations sociales” tandis que la solitude est “la douleur sociale liée au fait de ne pas se sentir en lien avec autrui“. Le Directeur Général de l’OMS a souligné que “les taux élevés d’isolement social et de solitude dans le monde ont de graves conséquences sur la santé et le bien-être. Les personnes qui n’ont pas suffisamment de liens sociaux étroits sont davantage exposées au risque d’accident vasculaire cérébral, d’anxiété, de démence, de dépression, de suicide et bien d’autres maladies“.

Des chercheurs se sont en effet penchés sur cette question et plusieurs études ont été publiées. L’une d’elles, menée au Danemark, a associé l’isolement social à un risque accru de mortalité à un horizon de 7 ans. Une étude américaine a associé la solitude, mais pas l’isolement social, avec des risques cardio-vasculaires chez des patients déjà atteints de diabète.

La solitude, un mal mondial et intergénérationnel

L’entreprise de sondage Gallup a conduit l’an dernier une “méta enquête” sur le sujet. Conduite dans 142 pays de conditions économiques diverses, elle a révélé que 24% des personnes interrogées se sentaient ” très ou assez” seules. L’enquête n’a pas détecté de différence de pourcentage entre femmes et hommes dans la plupart des pays. Un rapport, conduit avec l’entreprise Méta (Facebook) a été publié en fin d’année dernière sur l’état mondial des liens sociaux. Il cite dans son introduction une phrase vieille de 2500 ans : l’homme, selon le philosophe Aristote, est “un animal social”.

Le rapport donne davantage de détails sur la situation par pays, âge et sexe. Ainsi, 8% des personnes se disent “très seules”. Cela représente 370 millions de personnes dans les 142 pays de l’enquête. A la question sur les interactions sociales dans les 7 derniers jours, avec la famille ou les amis, dans le cas où ceux-ci vivent avec ou près de la personne, 8% disent n’avoir eu aucune interaction et 7% une seule fois. Un résultat perturbant puisqu’il interroge sur des interactions avec des personnes qui vivent à proximité.

Une autre question porte sur les interactions des personnes interrogées avec des groupes partageant leurs intérêts ou leurs croyances. 37% affirment n’avoir eu aucune interaction avec eux dans les 7 derniers jours et 11% une seule fois. Il faut noter aussi que l’enquête croise deux axes : le sentiment de solitude et le sentiment d’être connecté socialement. Si les résultats sont souvent proches, ils ne se calquent pas complètement : une personne se sentant très connectée pourrait ressentir plus fortement la solitude dans les moments sans lien.

L’enquête ne révèle pas une répartition géographique marquée. Les cinq pays avec les taux les plus faibles de solitude sont : Lettonie, Ukraine (!), Slovénie, Allemagne et Vietnam. Les cinq pays avec les taux les plus élevés sont : Lesotho, Philippines, Uganda, Bostwana et Afghanistan. Rappelons qu’il s’agit du sentiment indiqué par les personnes elles-mêmes et non pas un indicateur statistique construit à partir de données plus objectives comme le nombre de visites, de sorties etc.

Un point ressort de cette enquête, qui n’est pas intuitif. On associe volontiers la solitude avec la vieillesse. La réalité est plus nuancée, la solitude frappant toutes les tranches d’âge. Récemment en France, une étude menée par l’IFOP a révélé que 62% des jeunes entre 18 et 24 ans se sentent régulièrement seuls, contre 37% des personnes âgées de plus de 65 ans.

Zoom sur la France

Cette enquête de l’IFOP apporte d’autres données sur la situation dans notre pays. La famille, largement devant les amis, les collègues de travail ou les voisins, est le principal réseau de socialisation. A la question, “à quelle fréquence passez-vous du temps tous les jours?“, la famille recueille sans surprise 30% de réponses, contre 7% les amis.

9% des personnes sont isolées au sens où elles ne voient personne au moins une fois par mois. Le taux le plus élevé est en région parisienne, densément peuplée, à 14%, et le plus bas à 2% en Bretagne, suivie de près par la Normandie à 3%. Le détail des situations de ces personnes, à côté de leur lieu d’habitation, révèle que les hommes, les ouvriers, les personnes modestes ou pauvres sont davantage touchés par cet isolement.