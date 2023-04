[CP] Fin de vie : un projet de loi inutile et dangereux

Communiqué de presse, 3 avril 2023

Si Alliance VITA soutient l’annonce de la mise en place d’un plan décennal pour la prise en charge de la douleur et l’universalité des soins palliatifs, comment en même temps ouvrir la porte au suicide assisté et l’euthanasie ? Ce serait un renoncement à la 3ème voie, originale et solidaire, qui renvoie dos à dos acharnement thérapeutique et euthanasie : c’est la voie de sagesse qu’avait choisie la France comme modèle.

Dans le contexte économique, social et sanitaire actuel, et alors que les conventionnaires eux-mêmes ont pointé la « situation alarmante faute de moyens humains et financiers » du système de santé, la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie serait non seulement le signe d’un abandon des patients mais aussi la pire des réponses : pour les soignants dont une majorité a rappelé que « donner la mort n’est pas un soin » ; et pour les personnes vulnérables qui ont particulièrement besoin d’être protégées, accompagnées et soulagées.

Pour Tugdual Derville, porte-parole d’Alliance VITA et auteur de Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ? : « Le projet de loi annoncé par le président de la République est aussi inutile que dangereux. Personne ne peut ignorer les dérives inhérentes à la levée de l’interdit de tuer. Les expériences à l’étranger montrent que les promesses d’encadrement par des critères stricts sont toujours progressivement oubliées pour une pratique toujours plus étendue. Forcer le suicide assisté et l’euthanasie quand notre société est fracturée, avec un système de santé en sévère crise, est à nos yeux irresponsable. »

Alliance VITA sera mobilisée dès demain dans la rue avec d’autres partenaires du Collectif Soulager mais pas tuer pour manifester la solidarité avec les plus fragiles et s’opposer au suicide assisté et à l’euthanasie.