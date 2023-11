COMMUNIQUE DE PRESSE – 16 novembre 2023

L’Université de la vie d’Alliance VITA revient en janvier 2024

Cycle de formation aux enjeux bioéthiques créé et animé par Alliance VITA, l’Université de la vie revient en janvier 2024. Au programme, quatre soirées de formation dans plus de 150 villes en France et à l’étranger autour du sujet « Parier sur la vie – est-ce raisonnable ? » : les lundis 15, 22, 29 janvier et 5 février 2024.

Dans un monde en mutation et où l’inquiétude grandit, l’omniprésente tentation de maîtrise devient paralysante. Des jeunes disent ne plus vouloir d’enfants tandis qu’augmente la peur de vieillir. Comment faire, encore, le pari de la vie et de l’avenir ?

Depuis 19 ans, l’Université de la vie dresse le panorama des grandes questions bioéthiques du début à la fin de vie pour susciter une réflexion concrète ancrée dans le quotidien, dans l’actualité et la réalité, et pour encourager chacun des participants à comprendre ce qui se passe et à prendre sa place dans la société. Cette année encore, experts et témoins croiseront leurs regards et leurs analyses.

Aux côtés de Blanche Streb, Caroline Roux, Jeanne Bertin-Hugault et Tugdual Derville, interviendront notamment : Raphaëlle de Foucauld, thérapeute| François Bert, fondateur de l’Ecole du discernement | Caroline Brandicourt, porte-parole de Soulager mais pas tuer.

La quatrième soirée, « Parier sur l’avenir », se déroulera cette année en direct autour d’invités exceptionnels.

