[CP] – Parier sur la vie – est-ce raisonnable ? Université de la vie 2024

Le 15 janvier 2023, s’ouvrira la 19e édition de l’Université de la vie. Convaincue de la nécessité de comprendre pour agir, Alliance VITA a élaboré ce cycle de formation comme un outil d’analyse et de décryptage des grandes questions bioéthiques du début à la fin de la vie. Pour ses 30 ans, l’association explore la question suivante : « Parier sur la vie – Est-ce raisonnable ? ».

Plus de 150 villes en France et à l’étranger accueilleront des milliers de participants (ils étaient près de 8 000 en 2023) lors de 4 soirées :

15 janvier : La vie, à son commencement – (Non) désir d’enfant, élan de vie, renoncement à la maternité, GPA…

22 janvier : La vie, dans son déploiement – Comment se déployer ? L'urgence de l'éducation affective et sexuelle, les questionnements de genre, la quête de bonheur…

29 janvier : La vie, à son achèvement – Comment parier sur la vie quand elle est fragile, qu'est-ce que "bien vieillir", comment penser l'action, décider, discerner les enjeux et appréhender le monde d'aujourd'hui ?

5 février : Parier sur l'avenir – L'espérance est sans doute le pari des paris. C'est une ressource pour parier sur la vie et sur l'avenir, sans nier l'épreuve et la souffrance. Rencontre avec des personnalités audacieuses, engagées et inspirantes pour cette dernière séquence qui se déroulera en direct.

Experts, grands témoins, témoins locaux et intervenants d’Alliance VITA se succèderont pour témoigner que parier sur la vie est raisonnable et audacieux, ou déraisonnable et plein de sens.

Informations et inscriptions sur www.universitedelavie.fr