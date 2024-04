[CP] – Loi fin de vie : N’excluons personne du soin !

Le projet de loi fin de vie présenté en Conseil des ministres le 10 avril prévoit de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie derrière l’expression « aide à mourir ». Fermement opposée à ce projet inscrit dans une vision ultralibérale de la société, Alliance VITA lance une campagne de sensibilisation pour que personne ne soit exclu du soin.

A Paris, l’action d’information et de tractage se tiendra :

Le 29 avril à Montparnasse

Le 25 mai à Beaugrenelle

Le gouvernement a choisi de remettre en question l’interdit de tuer dans un contexte très tendu à plusieurs titres : déficit public record, système de santé en crise, inégalités d’accès aux soins palliatifs. Présenté comme une loi de fraternité par le Président de la République, ce projet consacre au contraire l’abandon des plus fragiles. Il prend également le risque de briser la confiance entre soignants et soignés et de saper la prévention du suicide.

Légaliser le suicide assisté et l’euthanasie, alors que les priorités sanitaires sont tout autres, c’est prendre un double risque :

Que cette prétendue « aide à mourir » finisse par s’imposer comme un choix inévitable en cas de grave maladie faute de soins ou de soutien adapté.

Que des patients vulnérables qui se sentiraient « inutiles » et « coûteux » soient poussés à « choisir » ce type de suicide.

C’est pourquoi, les équipes d’Alliance VITA seront sur le terrain dès la fin du mois par des actions d’information et de tractage pour :

dénoncer l’absurdité de ce projet par rapport aux urgences sociales et sanitaires,

montrer son caractère ultralibéral en rupture avec la fraternité affichée,

démasquer ses conséquences délétères sur la prévention du suicide.

