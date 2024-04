COMMUNIQUE DE PRESSE – 10 avril 2024

Projet de loi fin de vie

5 sujets d’inquiétude pour une mobilisation résolue

Présenté en Conseil des ministres, le projet de loi fin de vie acte le suicide assisté et l’euthanasie maladroitement dissimulés derrière une « aide à mourir ». C’est d’autant plus choquant et inquiétant qu’avec le plan décennal de soins palliatifs présenté par la ministre du travail, de la santé et des solidarités, on est loin de répondre aux besoins des Français.

En donnant la possibilité à une personne de s’administrer une substance létale ou de se la voir administrer par un soignant ou un proche si elle est dans l’incapacité physique de le faire, ce projet rompt avec la recherche d’une “voie française” pour la fin de vie. S’abriter derrière une pudique « aide à mourir » ne saurait cacher la réalité du suicide assisté et de l’euthanasie.

Quant aux critères d’éligibilité, maladie grave et incurable, volonté libre et éclairée, pronostic vital engagé à moyen terme, souffrances physiques ou psychologiques réfractaires ou insupportables, on entend déjà qu’ils seraient difficiles à appliquer. La seule notion de pronostic vital engagé à moyen terme ouvre la porte à toutes les dérives dans la mesure où les études montrent partout dans le monde qu’il est impossible de prédire avec fiabilité la mort à moyen terme. Une fois l’interdit de tuer levé par une loi qui entend répondre à des demandes prétendument exceptionnelles, nul doute que le cadre initialement fixé finirait par sauter.

Nous sommes aujourd’hui inquiets car ce projet entérine une vision individualiste de la société .

. Nous sommes inquiets face au choix du gouvernement d’accélérer sur la mise en place d’une mort administrée : si la loi était adoptée, le risque serait grand de voir l’euthanasie et le suicide assisté s’imposer aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires .

. Nous sommes inquiets pour la prévention du suicide dont la légalisation d’un « suicide assisté » ruinerait l’universalité.

dont la légalisation d’un « suicide assisté » ruinerait l’universalité. Nous sommes inquiets pour les soignants entrainés dans ces protocoles effarants , alors qu’une majorité a rappelé que « donner la mort n’est pas un soin ».

, alors qu’une majorité a rappelé que « donner la mort n’est pas un soin ». Et nous sommes surtout inquiets pour les personnes vulnérables qui ont particulièrement besoin d’être protégées, accompagnées et soulagées, plutôt que poussées implicitement vers la sortie.

Telles sont les 5 raisons de notre opposition résolue.

C’est pourquoi nous serons sur le terrain avec nos équipes dès la fin du mois en cours avec des actions de tractage partout en France.

Dès le début de l’examen du texte, nous nous mobiliserons devant l’Assemblée nationale. Avec des soignants et des personnes fragilisées par la maladie nous dirons notre refus de l’euthanasie et du suicide assisté et nous défendrons une société fondée sur l’interdépendance, la solidarité et une fraternité qui aide à vivre, sans jamais pousser à mourir.

