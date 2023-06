Un petit garçon aujourd’hui âgé de huit mois qui va bien, après une opération – pointue mais réussie – pratiquée quand il était encore dans le ventre de sa mère : telle est la bonne nouvelle partagée cette semaine par l’hôpital Necker à Paris.

Des chirurgiens ont en effet opéré avec succès in utero ce petit bébé âgé de 33 semaines de grossesse et atteint d’une grave malformation cérébrale (malformation anévrismale de la veine de Galien) qui pouvait aboutir à son décès à la naissance ou à des séquelles graves.

Un microcathéter a été positionné dans la veine, à travers la peau et l’utérus de la maman, puis à travers le crâne du fœtus. L’ embolisation in utero a eu lieu en septembre 2022, a rapporté dans son communiqué l’AP-HP, organisme dont dépendent les principaux hôpitaux publics d’Île-de-France. Une telle opération a permis d’intervenir à un stade précoce et avant des complications irréversibles. L’enfant est né à terme et par voie basse le 16 octobre 2022, il a bénéficié d’embolisations complémentaires permettant sa guérison définitive. Cette intervention anténatale, qui semble comporter un risque limité pour la mère comme pour le fœtus, ouvre de nouvelles perspectives dans la gestion des malformations anévrysmales de la veine de Galien.

Ce n’est pas la première fois qu’un fœtus est opéré, des opérations pour des spina bifida notamment ont déjà eu lieu, avec succès, mais cette intervention ciblant le cerveau était particulièrement délicate.

La malformation dont souffrait ce bébé se forme dans la période embryonnaire et peut-être visible à l’échographie du deuxième ou du troisième trimestre.

Jusqu’ici, quand ce type de malformation était détectée lors de la grossesse, les options proposées par les équipes soignantes étaient limitées : « possibilité d’une interruption médicale de grossesse (IMG) ou, à la naissance, selon les cas, une limitation des soins en cas de lésions cérébrales irréversibles ou un traitement de neuroradiologie par embolisation » précise l’AP-HP.

La prise en charge de l’enfant à naître – qui considère le fœtus comme un patient à part entière – constitue un réel progrès médical, technique et humain. Elle donne tout son sens à la surveillance médicale de la grossesse.