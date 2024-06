Bilan de l’euthanasie aux Pays-Bas : de 2001 à 2023

C) Les pressions pour élargir les possibilités d’euthanasie ou de suicide assisté

Régulièrement, divers organismes se positionnent en faveur d’une interprétation plus large de la loi de 2001 afin d’ouvrir l’accès à l’euthanasie à de nouvelles situations non prévues à l’origine.

Les mineurs de moins de 12 ans

La loi néerlandaise actuelle permettait dès l’origine l’euthanasie des enfants à partir de 12 ans (pour la période 2002-2015, 7 cas ont été déclarés), et le Protocole de Groningen de 2005 permet l’euthanasie des nouveau-nés de moins d’un an, atteints d’une grave affection et dont la “qualité de vie” est estimée insatisfaisante.

A partir de 2014, la NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde – Association néerlandaise de Pédiatrie), dans le cadre de sa Commission Ethique et Droit, a proposé des débats sur l’ouverture de l’euthanasie aux enfants de moins de 12 ans (la décision serait prise par les parents et le médecin, sans nécessairement avoir l’accord de l’enfant). Dès 2015, la NVK a officiellement pris position en faveur de l’euthanasie des enfants entre 1 et 12 ans, en se fondant sur une analyse de la capacité de discernement. Dans les cas où les enfants ne pourraient ni comprendre ni s’exprimer, le médecin, en accord avec les parents, pourrait lui-même décider l’euthanasie, comme cela se fait déjà pour les nouveau-nés.

La ministre de la santé de l’époque, Edith Schippers, a précisé en mai 2016 qu’il n’y a pas besoin de nouvelle loi pour élargir ces pratiques, en affirmant : « C’est une méprise de croire que le cadre légal actuel ne permet pas de provoquer la mort des enfants gravement malades. En effet, un médecin en cas de « force majeure » peut toujours faire appel à l’état de nécessité. »

Sur la base de ces différentes prises de position, le nouveau Ministre néerlandais de la santé, Hugo De Jonge, a indiqué en octobre 2020 confirmer la dépénalisation prochaine de l’euthanasie sur les enfants de moins de 12 ans, le cas échéant sans leur consentement. Cette dépénalisation est donc prévue sans passer par une nouvelle loi, mais seulement par le biais du Règlement ministériel « LZA/LP » qui concerne les avortements tardifs et l’interruption de la vie des nouveau-nés.

Celui-ci élargirait aux enfants entre 1 et 12 ans l’exception pénale du « cas de force majeure comme situation d’urgence », contenue dans l’article 40 du Code pénal néerlandais.

Le projet a simplement fait l’objet d’un débat parlementaire fin 2022. Selon ce texte, un médecin peut mettre fin à la vie d’un enfant de 1 à 12 ans si les conditions suivantes sont remplies :

La souffrance est sans issue et insupportable pour l’enfant

pour l’enfant Cette souffrance ne peut être soulagée d’aucune façon, même par les soins palliatifs

d’aucune façon, même par les soins palliatifs Le médecin a parlé du diagnostic et du pronostic avec l’enfant , en fonction de l’état et de la capacité de compréhension de celui-ci, lui a expliqué que mettre fin à sa vie était l’unique façon de supprimer ses souffrances

du diagnostic et du pronostic , en fonction de l’état et de la capacité de compréhension de celui-ci, lui a expliqué que mettre fin à sa vie était l’unique façon de supprimer ses souffrances L’enfant ne donne aucun signe d’opposition à ce qu’on mette fin à sa vie.

Les parents sont informés du diagnostic et du pronostic, et du fait que mettre fin à la vie de l’enfant est la seule possibilité pour supprimer sa souffrance

Les parents ont donné leur accord pour qu’il soit mis fin à la vie de leur enfant

pour qu’il soit mis fin à la vie de leur enfant Le médecin a consulté au moins un autre médecin indépendant , dont l’avis n’est cependant pas contraignant

, dont l’avis n’est cependant pas contraignant Le geste de mort sur l’enfant est effectué « avec soin ».

Malgré les avis négatifs du Collège des Procureurs généraux et de la Fédération des médecins des Pays-Bas (KNMG), le Cabinet du ministre de la Santé Ernst Kuipers a confirmé, dans un communiqué au Parlement le 14 avril 2023, vouloir mettre en œuvre cet élargissement du Règlement avant fin 2023.

L’exécutif a précisé que cela concernait un « petit groupe », de cinq à dix enfants de moins de douze ans par an. « Cela concernera les enfants atteints d’une maladie ou d’un trouble si grave que la mort est inévitable et (…) attendue dans un avenir prévisible[4] », a déclaré le ministre néerlandais de la Santé.

Contrairement à la Belgique qui exige une « capacité de discernement » du mineur (sans condition d’âge et avec l’accord des parents) pour qu’il puisse être euthanasié, les Pays-Bas permettent donc désormais l’euthanasie « à la demande des parents », même si l’enfant n’est pas conscient ou pas en mesure d’exprimer un consentement à cet acte.

Les personnes « fatiguées de vivre »

En octobre 2016, le gouvernement néerlandais a déposé un projet de loi visant à autoriser un nouveau cadre juridique pour l’assistance au suicide des personnes âgées, même si elles ne sont pas souffrantes, en invoquant la notion de « vie accomplie » ou « achevée » (voltooid leven). Le fondement de cette proposition ne serait donc plus des problèmes médicaux provoquant des souffrances insupportables, mais la volonté de respecter l’autonomie.

Selon le gouvernement, les personnes concernées « ne voient plus de possibilité pour donner un sens à leur vie, vivent mal leur perte d’indépendance, ont un sentiment de solitude[5] ».

Pourtant, une commission composée principalement de médecins, de philosophes et de juristes avait conclu en février 2016 que cette notion de « vie accomplie » ne pouvait être retenue. Ces experts considèrent que la loi de 2002 est déjà suffisamment large, et surtout que ce pourrait être la porte ouverte à des euthanasies sous l’influence de certaines familles désireuses « d’en finir » avec des proches âgés et fragilisés.

Ces craintes sont partagées par certains partis politiques qui estiment qu’un éventuel texte ne peut que mener à « une pression sur les autres personnes âgées qui vont se sentir de trop dans la communauté ».

Un professeur d’éthique médicale considère ainsi l’initiative du gouvernement « prouve que nous n’avons pas réussi à intégrer réellement les personnes âgées dans notre société ». La Société royale néerlandaise pour la promotion de la médecine (KNMG) a indiqué également, dans un communiqué de mars 2017 – et réaffirmé en janvier 2020 – qu’« Une telle proposition radicale n’est pas souhaitable pour des raisons pratiques et de principe ». L’IEB, dans une analyse critique publiée en avril 2018, met particulièrement en lumière les dangers de ce projet et présente une thèse de doctorat qui questionne ce concept de « vie accomplie »

Le projet de loi de 2016 n’ayant pu aboutir, une nouvelle proposition de loi a été déposée en juillet 2020 par la députée Pia Dijkstra du parti D66 (gauche libérale), visant à dépénaliser l’euthanasie pour « vie accomplie » à partir de 75 ans, en dehors de toute condition médicale. Ce type de demande serait alors pris en charge non plus par un médecin, mais par un “accompagnateur de fin de vie” (levenseindebegeleider).

Celui-ci sera amené à s’entretenir avec la personne âgée afin de vérifier que la demande de mourir est “libre, réfléchie et persistante”, et afin de discuter de l’opportunité d’impliquer ses proches dans la discussion. L’accompagnateur devra avoir la conviction qu’il n’existe pas d’autre “aide” souhaitable pour cette personne.

La consultation publique lancée par les autorités en 2019 avait pourtant conclu à un tel désir d’euthanasie sans raison médicale chez à peine 0,18% des personnes de plus de 55 ans.

Le Conseil d’Etat, dans un avis de décembre 2020 mais diffusé seulement en mai 2022, a critiqué ce projet en estimant que « le gouvernement a le devoir de protéger ses citoyens contre “les décisions involontaires, hâtives ou mal informées de mettre fin à leur vie et de prévenir les abus” ».

A la suite de cet avis, le projet de loi a été modifié [6] par Anne-Marijke Podt, députée du même parti : le futur « conseiller en fin de vie » devra désormais accompagner la personne pendant au moins 6 mois, en lien avec le médecin, et c’est lui qui sera chargé de se procurer les produits létaux afin que la personne se les administre elle-même. Le débat parlementaire s’est poursuivi en novembre 2023 et pourrait aboutir prochainement.

3. Le développement du don d’organes après euthanasie

Après un premier prélèvement en 2012, la pratique se développe pour contribuer à pallier le manque d’organes disponibles. Un cas emblématique a été médiatisé en mars 2016, avec l’euthanasie d’un homme « qui a permis de sauver cinq vies ».

Début 2017, des directives organisant le don d’organe après euthanasie (Richtijn orgaandonatie na euthanasie) ont été élaborées, à la demande de la ministre de la santé, par des professionnels de la santé, des associations de patients, des éthiciens et des proches de patients. Ce manuel pratique multidisciplinaire explique en détail la procédure médicale combinant euthanasie puis don d’organes.

Ces directives, contraignantes pour l’ensemble des médecins et hôpitaux, insistent sur le fait que l’euthanasie doit être effectuée dans un hôpital, et non comme la plupart du temps au domicile par le médecin traitant : cela doit permettre de prélever les organes dans les minutes qui suivent le décès, avec une équipe dédiée dans une autre salle d’opération.

Dans un article publié en 2018 [7] dans le Canadian Medical Association Journal, deux médecins néerlandais proposent toutefois désormais de sédater le patient chez lui, entouré de ses proches, avant de l’acheminer en ambulance jusqu’à l’hôpital où un médecin provoquera sa mort dans la salle d’opération, quelques minutes avant le prélèvement.

Au-delà des préoccupations de techniques médicales, les questions éthiques demeurent en réalité nombreuses. L’objectif clairement affiché est de faciliter le prélèvement d’organes sur des personnes décédées par euthanasie : grâce à ces nouvelles directives, le nombre d’organes disponibles post-mortem aux Pays-Bas devrait être doublé. Par ailleurs, jusqu’il y a peu, tant le corps médical que les directives de la Fondation Néerlandaise de Transplantation considéraient que le patient désirant l’euthanasie devait aborder de lui-même le sujet du don d’organes, sans que le médecin en ait pris l’initiative.

Cependant, telle que modifiée en 2020, la loi sur le don d’organes prévoit désormais que le médecin aura dorénavant l’obligation de consulter le Registre des donneurs et prendra l’initiative, si le patient ne le fait pas, de demander à ce dernier s’il souhaite donner ses organes après son euthanasie [8] .

On peut craindre que la pression médicale ou celle de la société pour obtenir des organes amène des personnes « à se sacrifier », au nom d’une conception erronée de la solidarité entre malades et bien-portants. Il existe également, comme en Belgique et au Canada, un débat entre médecins pour aller jusqu’à proposer, afin de garantir la qualité des organes [9] , que le prélèvement soit réalisé sous anesthésie générale juste avant le décès, voire même que l’euthanasie soit de fait la conséquence du prélèvement d’organes.

Plus globalement, on consultera avec intérêt l’étude approfondie que l’IEB a réalisée en 2020 [10] sur les aspects médicaux et les enjeux éthiques de ce sujet très sensible dans différents pays.

4. La pilule du suicide

L’association De Laatste Will (« La dernière volonté ») [11] a annoncé en septembre 2017 pouvoir mettre à disposition des personnes qui le souhaitent un produit pour provoquer la mort en une heure, sans nécessiter l’encadrement d’un médecin. Cette association milite pour « le droit de mourir dans la dignité » quand la personne l’aura décidé, et pas forcément dans le cas où elle souffre de manière inapaisable.

Plusieurs personnes sont depuis lors décédées après s’être vu fournir la substance létale par le biais de l’association « coopérative ». L’association a annoncé cesser son activité de fourniture de produits létaux après l’ouverture d’une enquête par le Ministère public néerlandais en mars 2018 pour organisation criminelle.

En avril 2021, Coöperatie Laatste Wil (CLW, qui revendique 26 000 membres) a assigné l’État néerlandais en justice [12] , accompagnée de 33 corequérants individuels, afin de le sommer de permettre le suicide assisté sans motif médical particulier, au nom du droit à l’autodétermination. Le Tribunal de la Haye a rejeté cette demande en décembre 2022, en jugeant que si le « droit de décider par soi-même de sa propre fin de vie est en effet protégé » par la convention européenne des droits de l’homme, (…) « ce droit à l’autodétermination ne va pas si loin qu’il existe aussi un droit à l’aide au suicide. »