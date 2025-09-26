Episode 1 – Avortement : de l’exception à la normalisation

50 ans après la loi dépénalisant le recours à l’avortement présenté comme une mesure exceptionnelle en cas de détresse, la France affiche un nombre record d’IVG, 251 270 en 2024 et un taux d’avortement parmi les plus élevés en Europe.

Les statistiques montrent que le nombre d’avortements augmente régulièrement. Selon l’Ined, un tiers des Françaises (33%) auraient recours à l’IVG au moins une fois au cours de leur vie.

I- La contraception ou l’illusion d’un contrôle total sur la fécondité ?

La contraception, présentée comme un outil préventif afin d’éviter les grossesses non prévues ou « non désirées », montre de sérieuses limites.

Aujourd’hui, en France, l’accès à la contraception n’a jamais été aussi facilité. Depuis le 1er janvier 2022, toutes les femmes âgées de moins de 25 ans peuvent bénéficier gratuitement de moyens contraceptifs. Pilule, implant, stérilet, préservatif, etc. : les options sont nombreuses, variées et largement disponibles. En 2023, 64,8% des femmes de 18 à 49 ans utilisent les méthodes de contraception suivantes :

Méthodes longue durée réversibles (DIU, implant) (32,1%)

Pilule (26,8%)

Autres méthodes hormonales courte durée (patch, anneau, injectable) (0,4 %)

Stérilisation (5,5 %)

Ce chiffre ne comprend pas la méthode du préservatif, qui dans cette étude est englobée dans les méthodes barrières ou naturelles (retrait, abstinence) représentant 26,1 % des femmes.

Pourtant, malgré la diffusion massive des méthodes médicalisées de contraception, le nombre d’avortements demeure élevé : ce phénomène est désigné comme le « paradoxe contraceptif ».

En 2023, selon une enquête de l’INSERM, 34,7 % des dernières grossesses survenues dans les cinq années précédentes seraient non souhaitées (selon la terminologie utilisée par l’enquête, « non souhaitée » signifie ici pas du tout, ou plus tard, ou ne se posait pas la question), et cette proportion atteint 51,8 % chez les 18‑29 ans (enquête publiée par l’INSERM en novembre 2024 sur la sexualité des Français).

Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) publié en 2009 relevait que 72 % des IVG étaient réalisées sur des femmes qui étaient sous contraception, et dans 42 % des cas, « cette contraception reposait sur une méthode médicale théoriquement très efficace », telle que la pilule ou le stérilet.

Ces chiffres soulignent que la généralisation de la contraception n’a pas contribué à réduire le recours à l’avortement.

La question des échecs de contraception est un angle mort des prises de parole et des débats autour de l’avortement et de sa prévention. Elle est trop souvent passée sous silence, ou considérée comme une fatalité inévitable dans la vie des femmes, à laquelle l’avortement viendrait simplement répondre.

« Une sexualité épanouissante implique que la contraception et l’avortement, avec leurs contraintes et leurs risques, soient considérés comme des composants de la liberté à disposer de son corps et d’avoir ou non des enfants » (Rapport du Haut Conseil à l’égalité Femmes – Hommes sur l’IVG – 2013)

Aucun moyen de contraception n’est efficace à 100 %, comme le rappelle la page dédiée du site de la CPAM (mise à jour du 23 février 2025). Tous les contraceptifs peuvent connaître des échecs, qu’il s’agisse du stérilet, du patch, de la pilule (pas que les oublis), de l’implant, de l’anneau vaginal ou encore du préservatif.

En réalité, comme le conclut une étude de l’Inspection générale des affaires sociale (IGAS) en 2010 : « La maitrise totale de la fertilité est illusoire »

Cependant les discours sur la contraception entretiennent l’illusion d’une maîtrise totale de la fécondité. Pourtant, les échecs de contraception sont bien une réalité. L’efficacité d’un moyen de contraception est mesurée en fonction du risque qu’une grossesse « non désirée » survienne malgré son utilisation. On observe des écarts importants entre l’efficacité théorique (qui n’atteint jamais 100 % pour aucun contraceptif) et l’efficacité pratique, définie comme son utilisation dans la vie courante. Ces écarts concernent particulièrement la pilule (oublis, interactions médicamenteuses, maladies) et le préservatif (rupture, mise en place incorrecte…) qui sont les contraceptifs les plus utilisés – même si on observe une désaffection régulière de la pilule au profit du stérilet et des méthodes naturelles depuis quelques années. Les échecs de contraception concernent aussi les femmes qui sont sous stérilet ou implant ou Patch…

La revue Population et société, dans son analyse « La loi Neuwirth 40 ans après, une révolution inachevée ? » (novembre 2007), souligne que « La propension à recourir à l’avortement en cas de grossesse non prévue semble s’être accentuée à mesure que la maîtrise de la fécondité s’améliorait. » Les auteurs constatent que « Pendant que la norme de l’enfant programmé s’affirmait, l’échec face à la planification est devenu de plus en plus difficilement acceptable. »

L’IVG s’inscrit alors comme l’ultime réponse face à une grossesse « non désirée ». Mais est-ce que cela devrait être une fatalité ?

L’expression « grossesse non désirée » est ambiguë. Ce vocabulaire ne traduit pas l’ambivalence et l’évolution du désir, comme si le désir était quelque chose de très clair. Tout un champ de prévention de l’avortement par l’accompagnement, le soutien et l’écoute quand la grossesse a démarré est déserté par les pouvoirs publics.

II- Un recours facilité à l’IVG

Au fil des années, l’exception accordée à l’IVG s’est transformée en droit à l’avortement revendiqué « sans contrainte ».

Progressivement, le « droit à l’avortement » a été revendiqué comme un élément central d’égalité entre les sexes, avec comme conséquence la facilitation de son accès par les pouvoirs publics.

Entre 1975 et 2022, la loi a été modifiée 9 fois, avec la volonté systématique de faciliter le recours à l’IVG en supprimant tous les dispositifs présentant des alternatives.

Le délai légal de l’IVG a été prolongé, passant de 10 à 12 semaines en 2001, puis s’étendant encore à 14 semaines en 2022. Dans un communiqué, l’Académie nationale de médecine s’est opposée à l’allongement du délai légal d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines en ces termes : « En portant ce délai à 14 semaines, on augmente le recours à des manœuvres chirurgicales qui peuvent être dangereuses pour les femmes et à une dilatation du col plus importante susceptible de provoquer des complications à long terme comme un accouchement prématuré. » Pour l’académie, « cet allongement entraînera inéluctablement une augmentation significative des complications à court ou à long terme ».

Le délai de réflexion de deux jours, auparavant nécessaire pour confirmer une demande d’avortement après un entretien psychosocial, a été supprimé. Pour Caroline Roux, coordinatrice des services d’écoute d’Alliance VITA : « Obliger les femmes à s’enfermer dans une décision précipitée, c’est méconnaître ce qu’elles vivent lors de grossesses imprévues ». L’autorisation parentale pour les mineures a été levée, tout comme la présentation des aides et des droits dans un guide remis aux patientes. Par ailleurs, la notion de « détresse » a été retirée de la loi.

Parallèlement à ces assouplissements juridiques, les modalités pratiques d’accès à l’IVG ont également évolué. L’IVG médicamenteuse peut désormais être réalisée à domicile, en téléconsultation, jusqu’à sept semaines de grossesse. Quant à l’IVG chirurgicale, elle n’est plus réservée aux seuls médecins : les sage-femmes sont désormais autorisées à la pratiquer, élargissant ainsi l’accès à l’IVG. D’après les données de la Drees, l’offre de soignants pour pratiquer l’IVG a augmenté de 35 % entre 2020 où on comptait 2 356 praticiens et 2023 où ils sont désormais 3 170 à réaliser des IVG. 85 % (693) de cette hausse vient des sage-femmes.

79% des IVG sont pratiquées par voie médicamenteuse. Présentée aux femmes comme une procédure rapide et sans intervention chirurgicale, cette méthode peut donner le sentiment que l’acte est moins lourd. Depuis 2007, les femmes peuvent, en pratique, réaliser l’IVG chez elles. La procédure peut désormais se faire rapidement, parfois sans contact direct avec un médecin, comme le permet la téléconsultation instaurée en 2022. Mais cette possibilité s’accompagne d’une grande solitude et d’un manque d’accompagnement (suivi d’un médecin, écoute d’un psychologue, soutien émotionnel), alors que l’épreuve reste intense, tant sur le plan physique que psychologique, humain et émotionnel. La rapidité imposée par la méthode ajoute une pression supplémentaire. Réalisable uniquement jusqu’à la septième semaine de grossesse, l’IVG médicamenteuse laisse peu de temps à la réflexion entre la découverte de la grossesse et l’intervention. Cette contrainte temporelle peut donner l’impression d’être enfermée dans une décision sans pouvoir considérer toutes les options ; rendant l’acte à la fois immédiat et irréversible.

En mars 2024, l’inscription de la liberté d’avorter dans la Constitution a marqué une étape supplémentaire et symbolique vers l’institutionnalisation d’un acte qui met la vie humaine en jeu… Dans ce contexte, quelle place reste-t-il pour une politique de prévention ? Pourtant, la prévention est une part importante de toute politique sanitaire.

Pour autant, près de 9 Français sur 10 (88%) – 91 % des Françaises – considèrent qu’un avortement laisse des traces psychologiques difficiles à vivre pour les femmes. Pour eux, l’avortement n’est pas un acte banal. Alors que l’avortement devient de plus en plus courant dans la vie des femmes, il reste un événement qui les marque profondément. Il semblerait nécessaire de mieux comprendre les raisons qui poussent les femmes à avorter, ainsi que les pressions auxquelles elles sont confrontées.