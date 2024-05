“Un p’tit truc en plus” : un film phénomène

Le film “Un p’tit truc en plus” remporte en ce moment un succès remarquable. Sorti en salle le 1er mai, il a déjà atteint, à la surprise générale, le cap des 4 millions d’entrée le 24 mai. Pourtant, la fréquentation des salles de cinéma reste dans les basses eaux : 181 millions d’entrées en 2023 contre 210 avant la COVID 19.

Un film fédérateur qui touche les spectateurs

Ce film fédérateur contient quelques ingrédients classiques pour une recette à succès.

Le scénario est très lisible : deux malfaiteurs (père et fils) se retrouvent dans une colonie de vacances pour personnes handicapées afin de fuir la police suite à leur dernier braquage. Cette configuration n’est pas sans rappeler le célèbre duo Depardieu-Richard des années 70 et 80 avec le film “les Fugitifs” et donne un tempo immédiat à la narration.

Le casting mélange des acteurs connus de différentes générations tels que Clovis Cornillac, l’humoriste Artus mais aussi l’actrice Alice Belaïdi.

Par ailleurs, la thématique de la rencontre entre des personnes “normales” avec des personnes “différentes” ayant un handicap physique ou mental a déjà rencontré un important soutien du public par le passé : “Rain Man” (1988), “Le huitième jour” (2004), “Intouchables” (2011) ou “Hors Normes” (2019) ont connu des succès commerciaux avec respectivement 6,5 ; 3,6 ; 19,5 et 2,1 millions d’entrées au total.

La réussite fulgurante de ce film tient sans doute aussi d’autres facteurs

L’authenticité des acteurs en situation de handicap qui jouent plus vrai que vrai avec leur charisme propre. Certains sont atteints par un handicap génétique tel que la trisomie ; d’autres par des accidents de la vie, d’autres encore ont un trouble du spectre autistique. Stanislas Carmont révélé dans les rencontres du Papotin un magazine télé qui réalise des interviews atypiques de célébrités par journalistes non professionnels, en est un exemple.

Cette diversité donne au film une tonalité chorale très riche. La cohérence du réalisateur acteur Artus est totale, que ce soit dans ses sketchs d’humoriste, ses engagements comme parrain des jeux paralympiques et dans ce film.

L’humour tout en tendresse sans jamais tomber dans la moquerie génère une bonne humeur et une joie simple de colonie de vacances.

Le dépaysement est certain : au sens propre (l’occasion de redécouvrir les magnifiques paysages français du Vercors et de l’Isère) et au sens figuré (les rencontres avec des personnalités atypiques).

Enfin, la bienveillance, l’engagement et la persévérance des personnels encadrants/éducateurs représentés par la phrase répétée en permanence “Je serai toujours là pour toi” du personnage incarné par Marc Riso, touche les cœurs. Pourtant ils ont parfois plus de choses à résoudre que les personnes encadrées. Ainsi du personnage incarné par Céline Groussard, hilarante en cadre reconvertie en éducatrice après avoir vu un oiseau à la patte cassée à la Défense.

Ce film est une belle occasion de goûter ce qu’apportent les personnes handicapées à notre société. La franchise de leurs paroles venant du cœur contraste avec les modes de communication souvent compliqués entre personnes ne portant pas de handicap.

Progresser dans l’accueil des personnes porteuses de handicap

Ce film est aussi l’occasion de s’interroger sur l’accueil de ces personnes dans notre société.

De nombreux progrès ont été réalisés notamment sur le plan logistique (transports adaptés, places dans les entreprises…). Cependant les difficultés restent nombreuses et le manque de moyens criant (notre article en avril 2023).

Le regard porté sur ces personnes est fortement ambivalent. On peut citer par exemple l’accueil difficile des enfants diagnostiqués d’une trisomie ( 96% d’Interruptions de grossesse en cas de diagnostic ). L’accueil dans les écoles des personnes ayant des handicaps avec des AESH très peu rémunérées (en dessous du SMIC) n’est pas à la hauteur de la demande.