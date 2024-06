Fin de vie : un projet de loi indécent et dangereux

I – Un projet de loi indécent

A – L’opinion publique abusée

1) L’« aide à mourir » consacre le suicide assisté et l’euthanasie

A l’initiative du président de la République, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et à la fin de vie dont le titre II (article 7) introduirait dans notre législation une « aide à mourir ». Le projet de loi la définit ainsi : « L’aide à mourir consiste en l’administration d’une substance létale, effectuée par la personne elle-même ou, lorsque celle-ci n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne dans les conditions prévues à l’article 8. ».

Ainsi définie, cette « aide à mourir » correspond à une assistance au suicide ou une euthanasie, telle qu’elle est pratiquée dans d’autres pays.

Assistance au suicide

Selon la loi suisse, l’assistance au suicide (ou « suicide assisté ») consiste à fournir à une personne « une substance mortelle qu’il ingérera alors lui-même, sans intervention extérieure, pour mettre fin à ses jours. »

Euthanasie

Selon la définition du Conseil de l’Europe dans sa résolution 1859 de 2012, l’euthanasie consiste à « tuer intentionnellement, par action ou omission, une personne dépendante, dans l’intérêt allégué de celle-ci. »

En Belgique, l’euthanasie est définie par l’article 2 de la loi sur l’euthanasie comme « l’acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci ».

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat constate clairement que, sous l’expression « aide à mourir », le texte « crée une procédure autorisant l’assistance au suicide et l’euthanasie à la demande de la personne. » En matière de fin de vie, peut-être plus encore que dans tout autre domaine, la sémantique a une importance majeure, tant les mots ont un sens et doivent décrire la réalité.

2) Une réflexion préalable tronquée

a) Une Convention citoyenne aux travaux orientés

L’exposé des motifs du projet de loi s’appuie sur les conclusions des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie, réunie sous le pilotage du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Pourtant, aucun consensus clair ne s’est dégagé des travaux de cette convention. Si 75,6 % des votants se sont prononcés en faveur d’une « aide active à mourir », aucune des modalités (euthanasie ou suicide assisté) n’a recueilli une majorité absolue. Les citoyens étaient très partagés : 9,8 % étaient favorables au suicide assisté seul, 3,1 % à l’euthanasie seule, 28,2 % au suicide assisté avec exception d’euthanasie, et 39,9 % pour le suicide assisté ou l’euthanasie au choix.

La méthode choisie pour définir les modalités et les critères d’accès est également contestable : plutôt que de voter pour ou contre tel ou tel critère, les membres de la Convention ont dû évaluer différents « modèles » en les notant de 1 à 5.

Enfin, on sait que les personnalités chargées de présenter les expériences étrangères aux membres de la Convention citoyenne étaient en réalité des personnalités très militantes en faveur de l’euthanasie ou du suicide assisté, comme le Dr Corinne Vaysse-Van Oost en Belgique ou des membres de l’association Dignitas en Suisse.

b) Les conclusions de la mission d’évaluation de l’Assemblée nationale occultées

L’exposé des motifs du projet de loi s’appuie également sur les travaux de la mission d’évaluation de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, dite « Claeys-Leonetti ». Dans la conduite de ses travaux d’évaluation, la mission s’est heurtée à un obstacle majeur, le manque de données sur la fin de vie. Ainsi, aujourd’hui, les sédations profondes et continues jusqu’au décès ne sont pas codifiées sous un code spécifique et on est incapable de les dénombrer précisément.

Il n’existe pas de données sur les parcours des patients en fin de vie. Les recherches sur la fin de vie sont aussi insuffisantes.

Au terme de leurs travaux, les auteurs déplorent une loi encore peu connue et peu appliquée faute de moyens. Néanmoins, selon eux, « le cadre juridique actuel institué par la loi Claeys-Leonetti répond à la grande majorité des situations ». « Dans la plupart des cas, les personnes en fin de vie ne demandent plus à mourir lorsqu’elles sont prises en charge et accompagnées de manière adéquate. »

En toute fin du rapport, ses auteurs affirment que « le cadre législatif actuel n’apporte pas de réponses à toutes les situations en fin de vie, en particulier lorsque le pronostic vital n’est pas engagé à court terme. », sans pour autant apporter de preuves et de données. On ignore à quelles situations les auteurs font référence.

3) L’euthanasie n’est pas une priorité pour les Français

L’exposé des motifs fait référence à une « demande sociétale forte ». Pourtant, ni l’euthanasie ni le suicide assisté ne constituent une priorité pour les Français. Selon le sondage IFOP Les Français et la fin de vie, réalisé en mars 2021, parmi leurs deux priorités concernant leur propre fin de vie, un peu plus d’un Français sur deux (55 %) cite une réponse en lien avec l’accompagnement, dont 38 % le fait d’être accompagné par des proches.

Ils sont également une petite moitié à mentionner comme priorité le fait de ne pas subir de douleur (48 %) et ne pas faire l’objet d’un acharnement thérapeutique (46 %) tandis que pouvoir obtenir l’euthanasie n’est cité que par un quart d’entre eux (24 %). Ce sondage montre qu’en fin de vie, ce que souhaitent la majorité des Français, c’est de ne pas souffrir, d’éviter l’acharnement thérapeutique et d’être accompagné.

Dans la même lignée, un autre sondage de l’IFOP pour le JDD montre l’ambivalence des Français sur la fin de vie. Si 70 % sont favorables à la proposition de la Convention citoyenne de promouvoir une aide active à mourir, seuls 36 % envisagent de recourir à l’euthanasie s’ils étaient atteints d’une maladie douloureuse et incurable. D’un point de vue personnel, les Français préféreraient en priorité être soulagés par des médicaments et des traitements. Il convient de tout faire pour soulager les douleurs physiques et les souffrances morales, sans pour autant lever l’interdit de tuer.

En fin de vie, plusieurs études récentes conduites dans des services de soins palliatifs ont montré que les demandes initiales d’euthanasie restent faibles en France (entre 0,7 % et 3 % des patients en soins palliatifs). Les demandes persistantes sont encore plus faibles. Ainsi, dans l’enquête menée par Guirimand et al au sein de la maison médicale Jeanne Garnier, 3 % des patients ont exprimé une requête d’euthanasie initiale. Seulement 10 % ont persévéré dans leurs requêtes en répétant leur demande d’euthanasie (représentant donc 0,3 % des patients en soins palliatifs).