Euthanasie – De l’ultime recours au recours faute de soins

En plein examen de la proposition de loi fin de vie, les députés ont d’ores et déjà adopté le principe d’un large « droit » à l’ « aide à mourir » y compris pour des personnes qui ne sont pas en fin de vie. En abolissant l’interdit de tuer, le texte qui sera soumis au vote le 27 mai mine gravement la protection due aux plus fragiles et l’universalité de la prévention du suicide. C’est d’autant plus grave que les mots suicide assisté et euthanasie sont soigneusement écartés.

Les conditions d’accès à cette prétendue « aide à mourir », montrent que le but initial affiché par les promoteurs d’une loi « d’équilibre » est déjà abandonné. A les entendre – et à en croire la ministre Catherine Vautrin – il ne s’agissait que de permettre cette mort administrée à un petit nombre de patients. En l’état actuel des votes, le critère de fin de vie est balayé, et l’horizon temporel du pronostic vital avec lui. La notion de pronostic vital engagé en phase avancée est si floue que des dizaines de milliers de personnes seraient vite éligibles à la prétendue « aide à mourir ».

Le porte-parole d’Alliance VITA, Tugdual Derville l’explicite : « Le gouvernement a bien tenté de clarifier la « phase avancée », que la HAS a reconnue inopérante la semaine dernière. Mais le critère qui le remplace (« l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie. ») est encore plus dangereux. Quoi de plus subjectif que cette notion de « qualité de vie » ? Et quoi de plus dépendant de la qualité des soins et de l’accompagnement qui lui sont offerts. Notre alerte est confirmée. Comme au Canada, des patients risquent d’être poussés à demander le suicide assisté faute d’accès aux soins appropriés. »

Alliance VITA rappelle l’indécence qu’il y aurait à proposer une mort administrée quand la moitié de ceux qui ont besoin de soins palliatifs n’y ont toujours pas accès. Renoncer à l’accès aux soins pour tous, au profit d’une prétendue « aide à mourir », c’est un marché de dupes. Un droit au suicide assisté et à l’euthanasie fondé sur des critères larges et sans fondement scientifique sérieux, fait de la mort une réponse à des souffrances négligées.

Une société fondée sur la fraternité ne devrait pas imposer un choix truqué entre souffrir et mourir, mais se donner les moyens de soigner, soulager et accompagner les plus fragiles de ses membres sans porter atteinte à leur vie. Ce sont ces alertes qu’Alliance VITA continuera de faire valoir à tous les stades du processus législatif : oui à la loi sur la soins palliatifs, non au piège de la prétendue « aide à mourir » !