GPA : l’ONU demande l’abolition mondiale

Violences psychologiques

Certaines femmes font face à des pressions psychologiques allant jusqu’à la violence qui visent à les convaincre de devenir des mères porteuses. Elles sont souvent poussées parce que la GPA est présentée comme une démarche incarnant des valeurs d’« amour » et de « solidarité », en particulier en ce qui concerne les couples homosexuels masculins.

Des études montrent :

Que les mères porteuses ont des niveaux de dépression plus élevés que les autres pendant la grossesse.

Que 35% des mères porteuses ont déclaré avoir rencontré des difficultés à remettre le nouveau-né aux parents d’intention. Au point que certaines agences spécialisées dans la GPA proposent des thérapies de détachement pour obliger les mères porteuses à se séparer émotionnellement de leurs enfants.

33 % d’entre elles étaient exposées au risque de souffrir de trouble de stress post-traumatique ou d’anxiété.

Aucun cadre réglementaire n’est apte à prévenir entièrement les graves séquelles psychologiques qui peuvent résulter du processus de séparation. Les mères porteuses sont susceptibles de subir un traumatisme post-partum, car leur corps produit de grandes quantités d’ocytocine après la naissance pour encourager la production de lait et la création de liens avec l’enfant.

Violences sexuelles et familiales

Certaines mères porteuses font également part de préoccupations liées à leur vie sexuelle pendant la grossesse, à des difficultés conjugales et à leur propre planification familiale.

Les mères porteuses ont parfois déjà d’autres enfants. De nombreuses agences l’exigent, même. Ainsi, une séparation de la mère avec l’enfant né dans le cadre d’une GPA crée de la confusion pour les enfants de celle-ci, qui voient leur mère enceinte, mais ne peuvent se préparer à avoir un frère ou une sœur.

Violences physiques et médicales

La GPA se traduit par un taux plus élevé de complications de santé maternelle chez les mères porteuses. Les grossesses de substitution sont plus à risque d’être extra-utérines, de déboucher sur des césariennes, du diabète gestationnel maternel, de l’hypertension artérielle, des prééclampsies ou des problèmes de placenta praevia.

Avant cela, les traitements administrés aux femmes afin de synchroniser leur cycle avec celui de la donneuse d’ovules avant l’implantation de l’embryon, sont considérés comme dangereux.

Violence économique

Les femmes les plus pauvres sont rarement en mesure de se défendre. Souvent, elles ne reçoivent qu’une fraction de la somme payée par les parents d’intention, la majeure partie de celle-ci étant versée à des intermédiaires. Certaines se voient refuser toute compensation ou sont privées d’assistance en cas de fausse couche ou de difficultés à respecter toutes les clauses de leur contrat. Il arrive que celles qui souffrent d’infertilité soient contraintes à payer elles-mêmes des traitements. Des mères porteuses peuvent devenir dépendantes des paiements, contraintes parfois à vendre également leurs ovules entre deux grossesses.