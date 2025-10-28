COMMUNIQUE DE PRESSE – 28 octobre 2025

Besoin de soin, pas d’euthanasie : argumenter

Argumenter ! Tel est le mot d’ordre de la troisième et dernière étape de la campagne « Besoin de soin, pas d’euthanasie », lancée par Alliance VITA en juillet dernier. Avec « Fin de vie – Les cartes en main », un outil de formation inédit et original, l’association propose des clés de compréhension pour continuer d’éclairer le débat sur la fin de vie.

Un outil original pour comprendre les enjeux humains et dialoguer sur la fin de vie

La question de la fin de vie nourrit les débats en France depuis des décennies. Une proposition de loi autorisant le suicide assisté et l’euthanasie a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale en mai dernier. Si son examen au Sénat est aujourd’hui reporté en raison de l’instabilité politique, le sujet reste d’une brûlante actualité.

Engagée depuis plus de trente ans sur ces questions, Alliance VITA est convaincue que chacun doit pouvoir se former en toute conscience et sans cliché. Pour dialoguer sereinement entre amis, en famille ou dans l’espace public, « Fin de vie – Les cartes en main » propose quatre familles de cartes illustrant la diversité des approches pour parler de la fin de vie :

♠️ Les faits qui piquent : s’appuient sur les expériences à l’étranger pour déconstruire quelques mythes tenaces liés à la légalisation de l’euthanasie.

Sur le carreau : explorent les impacts individuels, familiaux et sociaux d'une telle légalisation.

Trèfle, la chance du soin : mettent en lumière les progrès médicaux pour soulager et accompagner les patients.

Atouts Cœur : abordent la dimension relationnelle et fraternelle de la fin de vie, au cœur du soin.

Des sessions locales pour apprendre et échanger

Le lancement de cet outil s’accompagne d’une mobilisation nationale. Partout en France, les équipes de bénévoles d’Alliance VITA organiseront des sessions en petits groupes : les “Rendez-vous Fin de vie – Les cartes en main ». Ces rencontres permettront de mieux comprendre les enjeux humains, dialoguer en connaissance de cause et trouver les mots justes pour aborder la fin de vie — tout en testant ses connaissances de manière interactive et bienveillante.

Prendre soin, un enjeu de fraternité

Face à la souffrance, Alliance VITA appelle à construire une société qui se donne les moyens de soigner, soulager et accompagner les plus fragiles, sans jamais porter atteinte à leur vie. C’est un enjeu de fraternité.

Les phases d’alerte et d’interpellation de la campagne « Besoin de soin » se poursuivent.

Rendez-vous sur le site d’Alliance VITA pour participer et découvrir « Fin de vie – Les cartes en main ».