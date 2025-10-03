Lutte contre l’isolement : les idées solidaires restent d’actualité

La lutte contre l’isolement et les idées solidaires restent plus que jamais d’actualité. C’est l’enseignement de plusieurs publications récentes sur le sujet.

Isolement, solitude, de quoi parle-t-on ?

Isolement, solitude, esseulement, ces mots sont parfois utilisés de façon interchangeable, alors qu’ils recouvrent parfois des réalités différentes. En effet, la solitude a un double sens. Elle peut être recherchée ou subie, et ses conséquences sont très différentes. Comme le rappelle la définition de ce mot dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia :

» La solitude est très différente selon qu’elle soit choisie ou subie. Un individu peut temporairement choisir intentionnellement la solitude, pour s’éloigner de problèmes interpersonnels, ou pour avoir le temps de développer une activité créative, intellectuelle, spirituelle. La solitude est alors une situation appréciée et voulue. En revanche, la situation subie de solitude chronique et intense est très douloureuse. De nombreuses études montrent que l’isolement social est associé à des risques accrus de problèmes de santé physique et mentale (dépression, suicide) et corrélé à une mortalité et un risque de maladie de longue durée accru. »

Ainsi, le fait d’être seul peut avoir des connotations positives ou négatives en fonction des personnes et de leurs situations. Le sentiment d’être seul et coupé des autres peut aussi être ressenti dans une foule, ou par des personnes qui ont des relations de famille, de travail.

Dans les enquêtes sociologiques ou statistiques qui cherchent des mesures plus objectives, on se concentrera plus souvent sur l’isolement « phénomène mesurable, renvoyant à une situation concrète« . Les mesures porteront sur le nombre de contacts avec autrui à travers différents cercles d’interactions : famille, voisinage, travail, associations, religion, partis politiques etc.

Des études récentes pointent un fort sentiment de solitude

L’enquête annuelle du Credoc pour la Fondation de France estime que 12% de la population âgée de plus de 18 ans est en situation d’isolement relationnel. Cet indicateur mesure les personnes n’ayant parlé qu’à quatre interlocuteurs ou moins (hors ménage) au cours d’une semaine. Cet indicateur se situait à 9% en 2010. Il a bien sûr connu un pic à 24% pendant les périodes de confinement liées à la crise sanitaire de la Covid 19. Le sentiment de solitude est beaucoup plus fort. L’étude constate qu’un quart (24 %) de la population interrogée se sent régulièrement seule. Ce sentiment est plus fort encore chez les jeunes générations : 27 % pour les moins de 25 ans et 35 % pour les 25-39 ans.

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié en 2024 un « portrait social » de la France sur des données collectées en 2022. Dans cette étude, l’Insee estime que 33 % des personnes déclarent s’être senties parfois, la plupart du temps ou tout le temps, seules. Elles étaient 27% en 2018. Par ailleurs, le sentiment de solitude n’est pas directement en lien avec l’âge : 30 % des 16-24 ans déclarent s’être sentis seuls. Le niveau de vie est en revanche un marqueur. Selon l’Insee, « plus le niveau de vie est élevé, plus le sentiment de solitude diminue : 42 % des personnes appartenant aux 20 % des ménages les plus modestes se sont senties seules en 2022, contre 24 % des personnes appartenant aux 20 % des ménages les plus aisés« .

Dans sa récente publication sur le sujet de l’isolement des plus de 60 ans, l’association les Petits Frères des Pauvres propose de nombreux chiffres et analyses. Le baromètre évalue à 2.5 millions les personnes âgées se sentant seules très régulièrement. Dans leur vie quotidienne, 30% des personnes âgées n’ont personne à qui parler de choses personnelles ou intimes. 36% n’ont personne avec qui aller se promener. En 2017, ce chiffre était à 27%. Le rapport déplore également le manque de volonté politique par rapport à une loi Grand Age. Ils qualifient la loi « Société du bien vieillir » votée en 2024 de peu ambitieuse. Une loi Grand Age, promise et repoussée sans cesse, se fait toujours attendre. Demain n’est toujours pas préparé à l’échelle de la société. Ce constat rejoint la revendication d’Alliance VITA de faire de l’accompagnement des personnes âgées une vraie priorité.

Une société qui fabrique plus d’isolement ?

Dans une interview au Figaro à l’occasion de la journée mondiale des solitudes en janvier dernier, le journaliste Vincent Cocquebert, auteur de « Uniques au monde » rappelait que :

« Le tissu social des individus a eu tendance à se réduire ces dernières années. Ainsi, entre 1990 et 2020, le pourcentage d’amis des individus a été globalement divisé par deux. Cela vaut pour les États-Unis et la France… Ce repli sur soi est un mouvement à la fois domestique, social, psychologique et spatial. Aujourd’hui, on peut domicilier presque l’ensemble de nos existences, que ce soit les loisirs (dont le temps de consommation a explosé depuis les années 70), le travail et désormais les relations, à travers le simulacre des réseaux sociaux« .

Un rapport récent de la Fondation Jean Jaurès a proposé son analyse de cette montée de l’isolement. Intitulé « le capitalisme de la solitude à l’assaut des liens humains », il pointe les liens entre isolement et écran : « Toutes les activités qui pouvaient être faites en communauté ou supposaient de sortir dehors, au contact du monde ont soit stagné soit diminué en durée. Dans le même temps, l’essentiel du temps libre gagné a été entièrement reconverti dans l’usage des écrans« . Pour l’auteur du rapport, « les écrans sont cause de solitude« . Le rapport cite une étude néerlandaise

« démontrant que l’usage des réseaux sociaux conduit à une intensification du sentiment de solitude : qu’il s’agisse d’un usage passif (scroll, observation silencieuse, sans publication ni interaction) ou actif (mise en ligne de contenus ou réactions à ceux des autres), les deux pratiques se traduisent par une augmentation progressive de la solitude ressentie. Le phénomène est d’autant plus préoccupant qu’il fonctionne en boucle : plus les individus se sentent seuls, plus ils recourent aux réseaux, et plus ce recours alimente à nouveau leur solitude« .

Les idées solidaires, plus que jamais d’actualité

L’isolement et le sentiment de solitude ont un impact important sur la santé mentale. Un sondage Ifop pour l’association Astrée montre que « près de la moitié des personnes isolées ont consommé des antidépresseurs (46%) ou des anxiolytiques (46%), contre respectivement 27% et 28% pour l’ensemble de la population. Plus alarmant encore, 65% des personnes chroniquement seules ont envisagé de mettre fin à leurs jours, soit plus du double de la moyenne nationale (32%)« .

Ce phénomène d’isolement est mondial. L’OMS a publié une note en ce sens en 2025 :

« Partout sur la planète, une menace invisible vient accroître le risque de contracter des maladies, réduire l’espérance de vie et effilocher le tissu de nos sociétés. Le délitement du lien social – lorsqu’une personne n’a pas suffisamment de contacts sociaux, qu’elle ne se sent pas soutenue dans les relations qu’elle entretient, ou que ses relations sont négatives ou tendues – représente un danger de plus en plus grave, et pourtant souvent négligé, pour la santé et le bien-être« .

Les causes de cette « pandémie de l’isolement » sont nombreuses et complexes. Au niveau personnel, cependant, des idées simples et faciles à mettre en place existent déjà, sans attendre des réponses politiques qui tardent. Alliance VITA propose depuis plusieurs années un guide des 10 idées solidaires pour les personnes confrontées au Grand âge, à la dépendance ou la fin de vie, à portée de chaque main.

La lutte contre l’isolement doit être une priorité des pouvoirs publics. Retisser des liens sociaux est une priorité pour lutter contre l’isolement. A l’opposé de cet objectif, l’euthanasie et le suicide assisté sont des gestes de rupture avec la famille, les cercles amicaux et sociaux. Leur légalisation serait un signal d’isolement supplémentaire pour les personnes vulnérables.