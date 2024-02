Université de la vie 2024 – Soirée 4 : “Parier sur l’avenir”

L’université de la vie s’est achevée le 5 février par une soirée exceptionnelle pour oser « parier sur l’avenir ». Plusieurs personnalités ont partagé en direct, avec les 8 000 participants en France à l’étranger, leurs clés pour s’engager résolument vers demain.

Pour le directeur général d’Alliance VITA, Eric Chouteau, qui a ouvert la soirée, malgré la difficulté de regarder l’avenir avec confiance, « en osant « parier sur l’avenir, nous nous inscrivons dans une tradition, celle qui consiste à “tenir bon dans la durée” ». C’est l’expérience depuis 30 ans d’Alliance VITA qui affirme sans relâche la valeur de toute vie humaine.

Pour parier sur l’avenir, l’écrin de la famille est particulièrement précieux. La présidente des AFC, Pascale Morinière, a rappelé l’attachement des Français aux liens familiaux et « les bienfaits des familles pour chacun et pour la cohésion de la société dans son ensemble : école de l’amour, accueil de la vie, humanisation, socialisation, solidarité. La famille ouvre l’avenir ! Quand les familles vont bien, c’est toute la société qui va mieux. »

Le sociologue, Tanguy Châtel, a ensuite proposé de parier sur la vulnérabilité. Grâce aux soins palliatifs, Tanguy a accompagné des personnes qui ont fait l’expérience de « la traversée de leur vulnérabilité ».

Les fruits de la traversée bien accompagnée de la vulnérabilité sont perceptibles tant au niveau individuel que sur le plan social par la création de liens et de relations. La traversée de la vulnérabilité génère aussi des compétences pour le monde et permet de faire l’expérience de l’incertitude. « La vulnérabilité n’est pas une fragilité qu’il faudrait compenser. C’est un gisement d’énergie qu’il nous faut apprendre à valoriser. »

Atteinte d’une maladie génétique rare, Marie-Caroline Schürr a fait le pari de vivre. Dans son travail de professeur, elle a dû affronter parfois des regards déshumanisants. Ce pari de vivre, cette consultante en inclusion sociale, l’accomplit en « choisissant chaque opportunité pour savourer la vie au centuple. » En se lançant seule sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, elle a fait le pari de compter sur l’humanité de chaque être humain rencontré sur sa route.

« Ce pari de la vie je ne peux pas le faire toute seule. Je le fais grâce à cette chaîne immense d’amour autour de moi, grâce à cette chaîne d’aide qui vient adoucir ma vulnérabilité. »

Comment parier sur l’avenir sans aimer la jeunesse ? Pour aimer les jeunes, il faut les aider à s’ancrer dans la confiance, à trouver le sens de la fidélité, à s’inscrire dans la profondeur du temps, à faire de la place au silence et à se sentir capables de diriger leur vie. Et pour transmettre ces points d’ancrage, aux adultes de montrer les qualités essentielles que sont : l’exemplarité, l’authenticité, l’humilité, l’optimisme, le courage et la fraternité.

Trois pistes pour parier sur l’avenir ont ensuite été offertes par Jeanne Bertin-Hugault, Blanche Streb et Tugdual Derville. L’écoute, qu’Alliance VITA expérimente au quotidien, est aussi un pari sur l’avenir : par l’accueil inconditionnel que l’écoute propose, des pistes nouvelles peuvent se dessiner pour les personnes traversant une épreuve. Soigner la qualité du présent, de l’ici et maintenant pour préparer l’avenir, conserver la conscience du miracle de l’existence et cultiver la confiance.

C’est ce mot confiance que la présidente d’Alliance VITA Anne-Charlotte Rimaud a choisi pour conclure cette édition 2024 de l’Université de la vie. C’est la confiance dans la vie qui permet de « prendre ce pari FOU de la vie sereinement malgré le risque encouru ». Depuis 30 ans « Alliance VITA prend le pari de protéger et de soutenir les plus fragiles de la société » en faisant le pari de l’écoute et de la rencontre grâce à ses équipes locales. En cette année anniversaire, VITA fait le pari de renforcer sa présence locale sur le terrain par une grande tournée !

Voir le programme de l’Université de la vie 2024.