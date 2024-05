Par de nombreux amendements issus de gauche ou de droite, les députés ont voulu améliorer l’accès aux soins palliatifs et lutter contre les inégalités territoriales. Ainsi un amendement complète le titre Ier de la mention « partout sur le territoire ». Au sein de l’article 1er, des amendements ont ajouté les mots « garantir » et « garantis » dans le texte. Selon la nouvelle rédaction, les soins palliatifs et d’accompagnement ont pour objet de « garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade. »

L’amendement du député communiste Pierre Dharréville clarifie le contenu des soins d’accompagnement, qui désignent les soins palliatifs et les « soins de support et de confort », répondant aux besoins physiques, psychologiques sociaux et spirituels de la personne.

Plusieurs amendements renforcent également le soutien des proches, comme l’amendement de Julie Delpech (Renaissance) qui ajoute un « soutien psychologique et social » ou l’amendement du député LIOT Laurent Panifous qui prévoit un soutien de l’entourage après le décès. Parmi les autres ajouts, les structures spécialisées dans la douleur chronique devront être associées à l’accompagnement des malades, un référent sera nommé dans chaque service des établissements publics de santé, et un livret d’information devra être remis à chaque patient.

L’article 1, considérablement renforcé et enrichi, a ainsi été adopté mercredi après-midi, avec 123 voix pour et 55 contre. Les députés des groupes LR et RN ont majoritairement voté contre cet article 1, estimant que les soins d’accompagnement ont un contenu flou qui pourrait contenir « l’aide à mourir », en l’absence de clarification. Un amendement de Christophe Bentz, député RN, qui proposait d’exclure explicitement l’euthanasie et le suicide assisté des soins d’accompagnement, a été rejeté.

Après avoir ajouté dans le texte une préconisation du rapport Chauvin sur la structuration d’organisations territoriales mettant en œuvre les soins d’accompagnement, les députés ont débattu sur l’article additionnel instaurant un « droit opposable » aux soins palliatifs, comme il existe un droit opposable pour le logement. Cet article crée la possibilité d’un recours devant une juridiction administrative si la personne « dont l’état de santé le requiert » et « qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs » n’a pas reçu « une offre de prise en charge palliative. » Un amendement du député MoDem Nicolas Turquois proposait de le supprimer.

La ministre Catherine Vautrin et le rapporteur Didier Martin étaient favorables à cette suppression, invoquant les délais des tribunaux peu compatibles avec l’état des personnes en fin de vie. Finalement, contre l’avis du gouvernement et du rapporteur, les députés ont rejeté cet amendement et adopté l’article additionnel, avec le soutien de certains députés Renaissance.

Par deux amendements, l’un du député LR Thibault Bazin, l’autre du député socialiste Jérôme Guedj, les députés ont également inscrit dans la loi le principe d’une « loi de programmation pour les soins palliatifs ». Thibault Bazin a expliqué que le projet de loi actuel ne précise à aucun endroit les moyens budgétaires pour développer l’offre de soins palliatifs, et que seule une loi de programmation permettrait « à l’État de prendre des engagements budgétaires sur plusieurs années », comme il en existe en matière de défense et de justice.

Le gouvernement et le rapporteur se sont opposés à cette loi de programmation. Catherine Vautrin a objecté que « les lois de programmation ne concernent que les crédits de l’État et pas ceux de l’assurance maladie. » Selon elle, c’est le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), voté chaque année, qui doit fixer le budget de l’action sanitaire et sociale. Les députés ont finalement adopté ces deux amendements, avec le soutien, encore une fois, de quelques députés Renaissance.